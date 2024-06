Vogel hangt met draad om z'n kop aan nestkast, brandweer bevrijdt beestje

Een vogel die met een draad om zijn kop bungelde aan een vogelhuisje, is zaterdagochtend door de brandweer bevrijd. Het kastje hing bij een huis aan de Haydnstraat in Deurne.

Het vogeltje zat compleet vast en kon zelf met geen mogelijkheid loskomen. Daarom werd de brandweer ingeschakeld om het dier uit z'n benarde positie te bevrijden.

Na het doorknippen van de draad werd de vogel in een doos gedaan. Buurtbewoners belden de dierenambulance om de vogel te laten ophalen.

De brandweer keek nog in het nestkastje of er misschien nog jonge vogels in zouden zitten, maar dit bleek niet het geval.