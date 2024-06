Twee huizen onbewoonbaar na flinke brand in garage

1/5 Twee huizen onbewoonbaar na brand in garage

Twee huizen aan de Kortenaerstraat in Dongen zijn tijdelijk onbewoonbaar geraakt. Zaterdagmiddag brak er brand uit in de garage van een van de huizen. Het vuur sloeg al snel over op een tweede garage en richtte veel schade aan.

De brand brak om iets voor vier uur uit op het dak van een garage. Het vuur sloeg uiteindelijk over op het dak van de garage van de buren. Beide garages raakten flink beschadigd. De brandweer was aanwezig en probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de twee huizen. De straat werd afgesloten voor verkeer. Volgens de Veiligheidsregio hebben huizen uiteindelijk veel rook- en waterschade opgelopen. De huizen zijn daardoor tijdelijk niet meer bewoonbaar. Bij de brand kwam veel rook vrij. Aan omwonenden wordt daarom geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.