Paard zit tot aan nek klem in sloot, brandweer moet het dier bevrijden

Een paard is zaterdagavond vast komen te zitten in een sloot aan de Rootseweg in Eersel. Het dier zat tot aan zijn nek in de sloot en kon er niet meer zelf uit klimmen. Uiteindelijk werd de brandweer opgeroepen om het paard te bevrijden.

Het paard liep met zo'n vijf andere paarden in een wei toen hij door onbekende reden buiten de omheining terechtkwam. Het dier viel daarna in een diepe sloot. De eigenaar probeerde het paard eerst nog zelf uit de sloot te redden, maar dat lukte niet. Uiteindelijk moest hij de brandweer inschakelen. Die wist het dier met hulp van de eigenaar uit de sloot te halen. Het dier raakte niet gewond en is samen met de andere paarden veilig naar de stal gebracht.