Grote brand op recreatiepark, chalets waarschijnlijk in brand gestoken

Twee chalets op recreatiepark Zwartven aan de Park Zwartven in Hooge Mierde staan zaterdagavond in brand. De politie vermoedt na sporenonderzoek dat er sprake is van brandstichting.

Het vuur brak rond half tien 's avonds uit. Al snel werd opgeschaald naar grote brand. De brandweer is aanwezig met drie blusvoertuigen en drie waterwagens. Er waren toen geen mensen binnen toen de brand uitbrak. Volgens de brandweer zouden de twee chalets binnenkort gesloopt worden. Nieuwe bestemming

Op het park staan meerdere vakantiewoningen. De gemeente heeft jaren geleden besloten dat Zwartven een nieuwe bestemming moet krijgen. De camping werd eind 2022 gesloten voor recreanten. Er zouden nu arbeidsmigranten op het park wonen.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.