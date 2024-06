Gewonde bij steekpartij na burenruzie, mensen met stokken in straat

Bij een ruzie die uitmondde in een steekpartij in de Odilia van Salmstraat in Breda is zaterdagavond laat een man van 55 uit Breda gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee mannen aangehouden, zo laat ze weten. In de straat waren behoorlijk wat mensen op de been en de emoties liepen hoog op, zo bleek toen agenten daar aankwamen. Mensen hadden stokken en slagwapens in de aanslag.

Agenten moesten dreigen met hun tasers voordat ze deze wapens lieten vallen. Een en ander gebeurde zaterdag rond middernacht. Bij de politie kwamen verschillende telefoontje binnen dat er een ruzie zou zijn. Nog voordat agenten in de Odilia van Salmstraat waren, kwam de melding dat er iemand zou zijn neergestoken.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

Het duurde even voordat het voor de politie duidelijk was wat er aan de hand was. Maar in een huis bleek inderdaad een gewonde man te liggen. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Dit nadat eerst agenten en later medewerkers van de ambulance hem hadden geholpen.

Foto: Perry Roovers / SQ Vision.

Aanleiding: overlast

Uit een eerste onderzoek door de politie is gebleken dat de aanleiding voor de ruzie overlast is geweest. De politie heeft het over een burenruzie. Deze ruzie ontaardde in een vechtpartij en mishandeling waarbij dus een mes is gebruikt. Hiervoor zijn een 52-jarige man uit Dongen en een 26-jarige man uit Breda aangehouden. Nadat het slachtoffer naar het ziekenhuis was gebracht en de verdachten mee waren genomen naar het bureau keerde volgens de politie de rust terug in de straat. De recherche gaat zondag verder met het onderzoek in de zaak.