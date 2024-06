Auto slaat over de kop, bestuurder vermoedelijk onder invloed

Een automobilist is zondagochtend aan de Westerhagelaan in Breda met zijn auto over de kop geslagen. Dat gebeurde nadat hij tegen een lantaarnpaal boste. De auto belandde na de crash met zijn neus in de verkeerde richting op het asfalt.

De automobilist raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken volgens een politiewoordvoerder mee te vallen. Hij hoefde niet in het ziekenhuis te blijven. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was. Uitsluitsel hierover heeft ze nog niet. De auto raakte zwaar beschadigd en is getakeld door een bergingsbedrijf.

De auto na de crash (foto: Perry Roovers / SQ Vision).