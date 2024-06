Meisje gewond bij ongeluk met fatbike: slachtoffers nog in ziekenhuis

De meisjes die zaterdagmiddag in Breda zwaargewond raakten bij een ongeluk met een fatbike, liggen nog in het ziekenhuis. Ze botsten op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de Heerbaan op een auto. De politie kon zondagochtend nog geen duidelijkheid geven over de gezondheid van de slachtoffers.

Het meisje werd na de aanrijding behandeld door een trauma-arts en daarna met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Een van de aangereden meisjes is jonger dan 10, het andere meisje is tussen de tien en vijftien jaar oud.

'Zegt uiteraard wel iets'

Het feit dat ze met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam is gebracht zegt volgens de politiewoordvoerder 'uiteraard wel iets' over de gezondheidstoestand van het slachtoffer. Het andere meisje werd naar een ander ziekenhuis gebracht. Ook over haar gezondheidssituatie zijn geen details naar buiten gebracht.

De automobilist die de meisjes aanreed, werd na het ongeluk aangehouden. Dit is een 25-jarige man uit Zwolle. De politie liet zaterdagmiddag weten dat hij wordt onderzocht op het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.