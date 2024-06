Het blijft maar regenen: onze weerman vertelt of er beter weer komt

Wie het wel een beetje gehad heeft met het huidige wisselvallige weer en snakt naar echt zomerse omstandigheden moet nog even geduld hebben. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant.

"We blijven voorlopig te maken hebben met wisselvalligheid", vertelt Lafeber. "Maandag is het weerbeeld hetzelfde als deze zondag: een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Met daarbij een aantal buien dat over de provincie trekt. De temperatuur blijft voorlopig aan de magere kant voor de tijd van het jaar, ongeveer 20 graden."

Donderdag wordt het wel wat warmer. Dan verwacht de weerman een graad of 24. "Maar stabiel warm zomerweer zit er voorlopig echt niet in." Daarvoor moeten we onze blik richten op de daaropvolgende week. "Later in die week lijkt de kans op stabiel en warmer zomerweer eindelijk echt toe te nemen."