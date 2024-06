Dak en zolder van vrijstaand huis verwoest door brand

Het dak van een vrijstaand huis aan de Brandseweg in Etten-Leur is zondag aan het begin van de middag door brand verwoest. Van het dak en de zolderverdieping is niets meer over.

De bewoners waren thuis op het moment dat de brand uitbrak, dat was rond kwart over twaalf. Ze waren niet boven en kwamen dus veilig het huis uit. Volgens de veiligheidsregio zijn ze opgevangen door de buren. Op het dak lagen zonnepanelen. Of de brand door een storing in de zonnepanelen is ontstaan, weet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant niet. "Dat onderzoeken wij niet. Het is aan de bewoners of de verzekeraar om daarover iets te zeggen", geeft ze aan. De brandweer was iets na half een druk bezig de situatie onder controle te krijgen. De straat was daarom afgesloten.

Foto: Perry Roovers / SQ VIsion.