Etiënne Bax stapt toch nog een keer op de motor: 'Leuker om zo te stoppen'

Eind vorig jaar maakte zijspancrosser Etiënne Bax uit Bergeijk bekend te stoppen met motorsport. De vijfvoudig wereldkampioen vond het genoeg geweest na dertig jaar te hebben gecrost, waarvan zestien jaar professioneel. Maar nu heeft hij besloten toch opnieuw op de motor te stappen, samen met zijn broer Robbie. Maar wel eenmalig.

"We willen onze carrière afsluiten waar het voor ons in 1994 begonnen is. Daarom doen we eind deze maand mee aan de zesde WK-race van dit seizoen, in het Belgische Lommel", maakte hij zondagmiddag bekend in het radioprogramma De Zuidtribune op Omroep Brabant.

"Lommel is altijd onze thuisbasis geweest, dat circuit ligt maar vijf, tien kilometer van ons huis af", legt hij uit. "Daarnaast is Lommel is een Grand Prix-race die doorgaans druk bezocht wordt door onze sponsoren en supporters. We vinden het daarom leuk om onze carrière juist daar af te sluiten", zegt Bax.

"Eind vorig jaar hebben we bij ons officiële afscheid onze sponsoren - die er al tien, vijftien jaar bij zijn - bedankt, een praatje met hen gemaakt en dat was het dan. Vervolgens hebben we zitten denken: gaan we nog een afscheidsfeest organiseren? Maar we vinden het veel leuker om onze motorsportcarrière op deze manier met elkaar af te sluiten: op het circuit waar het in 1994 eigenlijk allemaal begonnen is."