Zolder van Stijn door brand verwoest: 'Gelukkig leven we nog'

Wat begon als een doodgewone dag is zondag voor Stijn Schalk en zijn gezin uit Etten-Leur geëindigd in een nachtmerrie. Op de zolder van het huis brak brand uit en binnen vijf minuten stond de hele bovenste verdieping in de hens. Iedereen kon op tijd naar buiten vluchten, maar het dak van het huis aan de Brandseweg is volledig is afgebrand. “Als dit midden in de nacht was geweest, was het waarschijnlijk heel anders afgelopen”, zegt Stijn.

Stijn en zijn vrouw verzamelden alle kinderen en renden naar buiten. “De jongste van drie had zich in zijn kamer verstopt, dus we vreesden even dat we naar de zolder moesten. Maar hij bleek gewoon op zijn kamer te zijn. En zo hebben we ze alle drie naar buiten kunnen brengen.”

Hij heeft nog een lach op z’n gezicht, maar de adrenaline giert door zijn lichaam. Hij, zijn vrouw en drie jonge kinderen waren allemaal thuis toen het brandalarm afging. “Meteen viel de stroom uit en toen wist ik dit is foute boel”, vertelt Stijn. “Ik ben meteen naar de zolder gerend en kon vanuit het trapgat op de eerste verdieping al zien dat de cv-ketel volledig in brand stond.”

Ondertussen stond het hele dak al in lichterlaaie. Een buurtbewoner belde de brandweer. “Na één minuut stond het dak volledig in brand, na twee minuten kwamen de zonnepanelen naar beneden en na vijf minuten was het dak al bijna weg", zegt Stijn.

De brandweer heeft het vuur uiteindelijk kunnen blussen. De zolder is helemaal weggevaagd. De rest van het huis staat onder puin en water, maar veel is daar gespaard gebleven. “Gelukkig lag er weinig op de zolder, want die zouden we gaan renoveren. De belangrijkste bezittingen stonden op begane grond. Los van de waterschade is daar alles veilig gesteld.” Toch kan het gezin waarschijnlijk pas weer over een half jaar terug in het huis. Tot die tijd krijgen ze vervangende woonruimte.

“Het is even schrikken, maar ik ben heel blij dat we er alle vijf levend uit zijn gekomen”, zegt Stijn. “Als het midden in de nacht was geweest, was het een heel ander verhaal geweest." Vorig jaar heeft het gezin op iedere verdieping brandmelders gehangen, na de overheidscampagnes. “Daar ben ik heel blij mee. Die hadden we eerst niet en dat heeft nu wel ons leven gered.”

Dan breekt hij toch. "Ik ben net een maand terug uit het ziekenhuis. Ik heb twee jaar lymfeklierkanker gehad en ben nu herstellende. Je verwacht niet dat je thuiskomt en een maand later je huis afbrandt. Maar gelukkig is dit materiële schade en zijn we verzekerd", lacht hij door zijn tranen heen. "Positiviteit is het beste medicijn."

Het lijkt erop dat kortsluiting in de cv-ketel de brand veroorzaakt heeft. "Die cv-ketel hebben we twee jaar geleden nieuw aangeschaft en was ook nog van een goed merk. Dus geen idee hoe dit dan toch kan", besluit Stijn.