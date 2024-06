Zes auto's in een wijk door brand verwoest, politie doet onderzoek

1/4 Aan de Bartokstraat, de Sibeliusstraat en de Mahlerstraat in Tilburg-Noord gingen zondagnacht zes auto's in vlammen op

In de wijk Vlashof in Tilburg-Noord gingen zondagnacht zes auto's in vlammen op. De getroffen auto's waren geparkeerd aan de Bartokstraat, de Sibeliusstraat en de Mahlerstraat.

De eerste autobrand, aan de Bartokstraat, werd rond kwart voor drie 's nachts ontdekt. Een minuut later werd bij de brandweer de tweede autobrand gemeld, aan de Sibeliusstraat. Daar vatten twee auto's vlam. Rond drie uur 's nachts was het ook raak aan de Mahlerstraat. Daar brandden drie auto's uit. Agenten zetten de locaties af en doen onderzoek.

De brandweer had het zondagnacht druk met het bestrijden van de autobranden (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De straten waar de auto's in vlammen opgingen, liggen vlak bij elkaar foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).