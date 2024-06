Auto op het spoor, geen treinen tussen Eindhoven en Weert

Op het spoor tussen Maarheeze en Weert is een auto maandagochtend op de treinrails beland dichtbij een spoorwegovergang. Er is niemand gewond geraakt en de auto is niet geraakt door een trein. Wel ligt het treinverkeer op het spoor stil tot kwart voor tien, meldt de NS.

De bestuurder kon niet meer wegrijden van de rails en verliet de auto, die dus nog vaststaat op het spoor. Naderende treinen wisten tijdig te stoppen voor de auto. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om de auto weg te slepen. Het treinverkeer tussen Eindhoven en Weert is stilgelegd en de spoorwegovergang is gesloten.