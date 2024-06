Auto op het spoor, treinverkeer tussen Eindhoven en Weert hervat

Op het spoor tussen Maarheeze en Weert is een auto maandagochtend op de treinrails beland dicht bij een spoorwegovergang. Er is niemand gewond geraakt en de auto is niet geraakt door een trein. Wel lag het treinverkeer op het spoor een klein uur stil.

Waarschijnlijk is de auto van de weg geraakt in een bocht bij het spoor. De auto is vervolgens rechtdoor het spoor op geschoten. De bestuurder kon niet meer wegrijden van de rails en stapte uit de auto. Naderende treinen wisten op tijd te stoppen. De auto is iets voor negen uur weggesleept. Het treinverkeer werd toen weer hervat.

Foto: SQ Vision.