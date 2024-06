Populair evenement beperkt meenemen eigen drank: 'Niet meer te bolwerken'

Bezoekers van de gratis toegankelijke zomerconcerten in het Bredase Valkenbergpark mogen voortaan nog maar twee eigen consumpties meenemen. Meer eigen, gratis, drank is voor de eerste keer in het bestaan van het evenement Brand Parkies niet meer toegestaan. Volgens de organisatie is het muziekevenement anders financieel gezien niet meer te organiseren.

Brand Parkies is populair en zorgt er vaak voor dat stadspark Valkenberg in de zomer zes weken lang op dinsdagavond uitpuilt. De gratis concerten zijn bij uitstek ook een evenement voor mensen met een smalle beurs. Picknicken is van oudsher toegestaan, maar eigen consumpties worden nu aan banden gelegd. Bezoekers mogen nog maar twee drankjes in plastic flesjes of blikjes meebrengen (maximaal 33cl per verpakking).

"We blijven zitten met een ongecontroleerde hoeveelheid afval en zwerfvuil."

"In Dordrecht en Bergen op Zoom geldt bij hetzelfde evenement al heel lang een totaalverbod op het meenemen van eigen consumpties", laat organisator Jasper Hijlkema weten. "Door het succes van Brand Parkies door de jaren heen en het unieke karakter van het concept is het de laatste jaren zijn doel voorbijgeschoten, met als gevolg een exponentiële toename van de hoeveelheid meegebrachte alcohol." "Commercieel is het niet meer te bolwerken", vervolgt hij. "En wij blijven zitten met een ongecontroleerde hoeveelheid afval en zwerfvuil. Wat jongeren meenemen loopt soms de spuigaten uit. Ze nemen letterlijk een tray bier, 24 blikjes, per persoon mee."

"Handhaving op drinken onder de 18 jaar en overconsumptie is niet meer mogelijk."