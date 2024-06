Eerste apotheek met hologram als assistente, hier hebben ze de primeur

Ze houdt geen pauze, ze hoeft niet te eten en ze spreekt al vijf talen. In Eindhoven start volgende maand de eerste apotheek van Nederland met een hologram, een projectie van een digitale assistente die er niet echt is. Deze assistente kan vragen beantwoorden en uitleggen hoe vaak je bijvoorbeeld een zalfje moet smeren. Apotheek Stroomz Strijp is verder onbemand.

Het apothekershologram is een zogenoemde ‘deepfake’: het is iemand die echt lijkt, maar dat niet is. De persoon is door een computer gemaakt. “We hebben gekeken waar veel gesprekken over gaan. Die meest voorkomende gesprekken hebben we uitgewerkt en worden nu door de digitale assistente vanuit een box met jou gevoerd”, zegt manager Pim Poels van de apotheken van Stroomz.

Pim Poels.

Mocht het hologram het antwoord niet hebben, dan kan de patiënt alsnog praten met een echte apothekersassistente. Die zit in een studiootje en kan op afstand de vragen, in beeld, beantwoorden. Als de zorgvraag privacygevoelig is, is er ook nog een aparte spreekruimte die op afstand geopend kan worden en waar het gesprek dan via een scherm verder gaat. Het voordeel is dat het hologram in verschillende talen geprogrammeerd kan worden. Eindhoven heeft inmiddels inwoners met 189 verschillende achtergronden. Poels: ”We hebben ons personeel een cursus Engels gegeven. Die weten dat een ‘zetpil’ een ‘suppository’ is. Maar een Poolse immigrant of iemand uit Bangladesh die weet dat misschien niet.”

"Hoe gaan we al de mensen nog kunnen blijven helpen?"

Het hologram spreekt tot nu toe Nederlands, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. De bedoeling is dat Google translate ervoor gaat zorgen dat het gesprek in elke gewenste taal ondertiteld wordt. Een assistente op afstand kan op die manier iemand die in een andere taal spreekt toch volgen. “Als mensen ziek zijn, zijn ze op hun kwetsbaarst. Dan heb je niet de kracht om je ook nog eens in een andere taal uit te drukken. Als je dan mensen kunt helpen in hun eigen taal, is dat een meerwaarde. Het is beter dan dat je er een taal tussen zet die je allebei maar half spreekt”, gaat Poels verder.

Deze hologram krijgen de klanten van de apotheek te spreken (afbeelding: Stroomz).

Dat deze opzet juist in Eindhoven ontstaat, is volgens hem niet zo vreemd. De stad krijgt te maken met een flinke groei, zeker nu ASML wil uitbreiden met 20.000 medewerkers. “Die groei is een enorme uitdaging voor ons als regio. Hoe gaan we al de mensen nog kunnen blijven helpen? We moeten iets verzinnen want er komt niet meer personeel bij. Ik kan niet genoeg personeel krijgen om die locatie bemenst te houden. Op deze manier zijn ze er toch als je een vraag hebt.”

"We dachten dat dat nooit kon."