Nena (30) verloor na een maand haar trouwring, maar zit weer op roze wolk

Nena Poldervaart (30) uit Eindhoven kan opgelucht ademhalen. Ze heeft haar trouwring weer terug. Vorige week was ze nog intens verdrietig. Nena was net een maand met haar Michiel getrouwd en nu was ze haar trouwring al kwijt. De ring was gemaakt van de ketting van haar overleden oma. “Ik kan weer terug op de roze wolk”, reageert ze dolenthousiast.

“Op 4 mei was onze bruiloft. Maar ik heb mijn ring niet lang gehad", vertelde Nena vorige week tegen Omroep Brabant. Het bericht maakte veel los, ze kreeg veel reacties. Om haar te steunen en ook waren er mensen die mee wilden helpen met zoeken. Reacties van 'mooie mensen', zoals Nena zegt. Iets waarvoor ze heel dankbaar is. "De ring is gemaakt van een gouden ketting van mijn overleden oma. Onvervangbaar. Die ketting heb ik meegekregen om er iets speciaals mee te doen. Ik heb hem om laten smelten om onze trouwringen van te maken."

Nena en haar trouwring.

In de ring staat '04-05-24 Michiel' gegraveerd. En natuurlijk wilde Nena de ring met de naam van haar man weer om haar vinger. Ze was de ring kwijtgeraakt bij het tuinieren of bij het uitlaten van de hond. “Ik raak nogal snel dingen kwijt. Ik ben een chaoot", omschrijft ze zichzelf. "Daarom zei ik tegen mijn man dat ik de ring niet af zou doen, ook niet tijdens het tuinieren. Dan leg ik hem dadelijk ergens neer en verlies ik hem, zo heb ik letterlijk gezegd."

"We gaan een ringendoosje naast mijn bed zetten."

Nena en Michiel zochten flink bij het losloopveldje voor de hond. En ook de achtertuin werd omgespit. “We hadden van een familielid de metaaldetectors van zijn kinderen kunnen lenen en die waren niet supergevoelig. We zijn alles nagelopen, maar helaas niks. We hadden de hoop eigenlijk al een beetje opgegeven.” Totdat kennis René belde. Hij bleek een professionele metaaldetector te hebben. “Voor de eigen gemoedsrust wilden we het nog één keer checken. We begonnen in de tuin en binnen vijf minuten hadden we de ring gevonden!”

René (links) vond de ring.

De ring lag vlak bij een plantje. “Ik had een gaatje gegraven om het plantje in te doen. De trouwring zat aan de zijkant in de grond, onder een laagje zand. Daardoor zag ik hem niet. Dat plantje hadden we er echt al vier keer uitgehaald. Deze metaaldetector ging erop af. De andere niet.” De ring is te groot en moet door de goudsmid aangepast worden. Tot die tijd zit hij aan een ketting om haar nek. Daar is hij veilig. Dit weekend gaat Nena tuinhandschoenen kopen, zodat ze de ring in de tuin niet meer kan verliezen. "En we gaan een ringendoosje naast mijn bed zetten. Als ik hem wil afdoen, gaat-ie in het doosje zodat ik hem zeker nooit meer verlies." Een van de vele tips die ze kreeg.

"Nu weer genieten van onze wittebroodsweken."

Dat ze de ring terug heeft, heeft Nena onder meer samen met haar beste vriendin gevierd. "Ze was getuige. We hebben champagne die nog van de bruiloft was gedronken. Dat vonden we wel toepasselijk. Het voelt heel erg fijn om de ring terug te hebben. De zoektocht heeft veel stress opgeleverd en nu kunnen we weer genieten van onze wittebroodsweken."