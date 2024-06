Nick (19) wil uit de cel na doodsteken Ali (18): 'Was zelfverdediging'

Op oudejaarsdag 2022 stak Nick B. (toen 18) zijn voormalige vriend Ali Hasan dood tijdens een ruzie op straat in Bladel. Hij werd veroordeeld tot de maximale jeugdstraf, maar daar is Nick het niet mee eens. Hij stak Ali dood, maar dat deed hij om zichzelf te verdedigen. “Hij zei dat hij mij zou schieten.”

Nick, inmiddels 19, staat deze maandag voor het gerechtshof in Den Bosch met het doel om vrijgesproken te worden. Van de rechtbank moest hij twee jaar in jeugddetentie. Ook kreeg hij jeugd-tbs, de zogenaamde pij-maatregel, omdat Nick een gedragsstoornis heeft en zich nog niet helemaal ontwikkeld heeft tijdens een zware jeugd.

Nee, Nick wil niet meer in de jeugdgevangenis blijven. En nee, hij hoeft geen behandeling. Het is gewoon fout gegaan, die oudejaarsdag in 2022 in Bladel, waar hij en zijn grote rivaal beiden woonden.

Nick liep, volgens eigen zeggen, weg: “Ik was bang voor die jongen en ik wist dat hij een pistool had”, vertelde hij het hof. “Ali zei dat als ik aan zijn vrienden zou komen, hij mij dood zou maken. Hij vroeg mij om even mee om het hoekje te lopen, maar daar had ik geen zin in.”

Beide jongens waren ooit elkaars vrienden, maar konden later elkaars bloed wel drinken na een onduidelijke ruzie om de vrienden van Hasan. Na het laatste incident ging het meer dan een jaar goed, maar toen kwamen beide kemphanen elkaar per ongeluk tegen in het centrum van Bladel.

Ze staan ondertussen met de koppen tegen elkaar, terwijl Nick een groot duikersmes in zijn hand heeft. Ali maakt dan een beweging naar zijn broeksband. Nick denkt dat die zijn vuurwapen wil pakken en steekt hem in zijn buik. Daarna steekt hij hem nog een keer, recht in zijn hart.

Ondertussen waren de jongens al lopend vanaf de Markt op de Van Dissellaan in Bladel beland. Op de camera van een bakker is goed te zien en te horen hoe de ruzie steeds hoger oploopt en die beelden werden ook vertoond tijdens de zitting.

Nick verklaarde dat hij niet wist wat hij moest doen met iemand die hem bleef volgen en hem met de dood bedreigde. “Als ik wegren, schiet hij me misschien in mijn rug."

Ali loopt nog weg, maar stort even verderop, buiten beeld, in elkaar en sterft ter plekke. Op de beelden is te zien hoe Nick naar zijn opa rent, waar hij op dat moment woonde. Onderweg gooit hij het mes in de bosjes.

“Ik heb me gewoon verdedigd", hield Nick vol. "Ik weet niet wat ik anders had moeten doen, misschien toch wegrennen. En aan die behandeling heb ik niks. Het was gewoon hij of ik, die dag, meer niet.”

De advocaat-generaal had dezelfde mening als de officier van justitie vorig jaar en eiste daarom ook twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs: “Nick viel Ali aan en niet andersom. Er was geen sprake van een noodweersituatie toen Nick zijn mes trok. Hij had ook weg kunnen gaan. Pas toen Nick een mes had getrokken, begon Ali over schieten. Dat is verdedigend.”

Achteraf bleek dat Ali wel degelijk een wapen bij zich had. Maar uit onderzoek werd duidelijk dat het een om een gasdrukwapen ging, wat helemaal niet werkte.

Het gerechtshof doet op 1 juli uitspraak in deze zaak.