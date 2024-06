'Bye bye topsport', meerkampster Nadine Broersen hakt knoop door en stopt

Meerkampster Nadine Broersen uit Dongen heeft haar topsportcarrière beëindigd. De 34-jarige atlete kon door een blessure niet deelnemen aan de EK atletiek onlangs in Rome en had zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Parijs.

"Bye bye topsport, hello ander leven", schrijft Broersen maandag op Instagram. De atlete maakte in 2023 haar rentree nadat ze er een jaar uit was geweest om haar zwangerschap.

Broersen veroverde de wereldtitel op de meerkamp bij de WK indoor in 2014. Datzelfde jaar pakte ze zilver op de zevenkamp op de EK atletiek. Ze deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en wilde ook aan de Spelen van Parijs meedoen.

"Maar helaas, het mag niet zo zijn. Dit jaar waren de EK en de Olympische Spelen mijn doelen, niets meer en niets minder. Het heeft lang geduurd voordat ik de knoop heb doorgehakt, maar het is niet realistisch meer", schrijft ze.