Veel regen morgen: wateroverlast en drukke avondspits verwacht

Voor wie deze maand nog niet genoeg regen heeft gezien: maak je borst maar nat voor nog meer plensbuien. Dinsdag trekken er namelijk forse buien over onze provincie. "Vooral later op de dag kan het er in het zuidoosten flink aan toegaan", zegt Floris Lafeber van Weerplaza.

"Er trekt een intensief regengebied over de provincie", zegt Lafeber. En dat betekent dat we de hele dinsdag met regen te maken krijgen. "Lokaal kan het nog wel verschillen hoeveel er valt. Op sommige plekken zal er waarschijnlijk zelfs twintig millimeter regen vallen." De regen trekt langzaam in noordoostelijke richting over het land, waarbij de meeste regen in het zuidoosten valt. Dat intensieve regengebied hangt dus de hele dinsdag boven Brabant. Volgens de weerman zal het vooral op het einde van de dag hard gaan plenzen. De dinsdagavondspits kan door het slechte weer extra druk verlopen. Erg natte maand

Juni is al een ontzettend natte maand en de buien van dinsdag doen daar nog een schepje bovenop. Door de vele regen van de afgelopen tijd is de bodem bovendien kletsnat, wat betekent dat nieuw regenwater nog moeilijker wordt opgenomen. Hierdoor komt het regenwater veelal in sloten en rivieren terecht. Dit zou voor overlast kunnen zorgen. Het slechte weer kan gepaard gaan met onweer en op sommige plekken zelfs hagel. Ook voor donderdag en vrijdag wordt er nog veel regen en onweer verwacht. Daarna wordt het droger.