Slachtoffers fatbike-ongeluk zijn meisjes van 8 en 13 jaar oud

De twee meisjes op een fatbike die zaterdagmiddag gewond zijn geraakt bij een botsing met een auto in Breda, zijn 8 en 13 jaar oud. De bestuurder van de auto is geen verdachte en is niet opgepakt, zo meldt de politie maandag. Het jongste slachtoffer raakte zwaargewond.

Het 8-jarige meisje werd na de aanrijding behandeld door een trauma-arts en daarna met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het 13-jarige meisje is in een ambulance naar een ander ziekenhuis gebracht. Beide meisjes lagen zondag nog in het ziekenhuis.

Niet opgepakt

De automobilist die de meisjes aanreed, is na het ongeluk niet aangehouden. Eerder stelde de politie dat dit wel zo was.

De 25-jarige man uit Zwolle is zaterdag wel verhoord op het politiebureau. De politie heeft gecontroleerd of de bestuurder onder invloed was van hij drank en/of drugs of medicijnen. Uit een eerste speekseltest is gebleken dat dit het geval is, maar een bloedtest moet duidelijkheid geven.

Die uitslag is nog niet bekend. De man wordt dus wel verdacht van rijden onder invloed van drank en/of drugs. Op een later moment bepaalt het OM of de man ook vervolgd wordt voor de aanrijding. "Tot die tijd is hij een betrokkene van deze aanrijding en niet meer zodanig een verdachte", meldt de woordvoerder.