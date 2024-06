Breda moet mogelijk miljoenen euro's terugbetalen om te hoge parkeerboetes

Door een foutje van een ambtenaar hebben duizenden foutparkeerders in Breda in 2022 een veel te hoog bedrag voor hun bekeuringen betaald. Hierdoor stroomden miljoenen euro's extra onterecht in de kassa van de gemeente. Door deze fout moet de gemeente mogelijk alle boetes helemaal terugbetalen. En dat zou gaan om miljoenen. De rechter heeft de gemeente Breda op de vingers getikt.

Het afhandelen van parkeerboetes is in Breda misgegaan bij het vaststellen van de zogeheten parkeerverordening 2022. De parkeerboete, ook wel naheffingsaanslag parkeerbelasting genoemd, bestaat uit parkeerkosten plus administratiekosten van de aanslag. Maar bijvoorbeeld ook de kosten van de scanauto. En bij deze kosten is te veel berekend.

"Aan die administratiekosten zit een maximum", legt jurist Indy Rissema van bezwaartegenverkeersboetes.nl uit. "Dat bedrag mag niet meer dan kostendekkend zijn, maar Breda begrootte dat het bedrag 100,7 procent kostendekkend zou zijn. Dat is dus niet kostendekkend, maar 0,7 procent winstgevend. Dat is verboden en de wet is daar heel duidelijk over."

"In eerste instantie was een parkeerboete in Breda 57,90 euro", zegt Rissema. "En later in september van dat jaar hebben ze het bedrag, omdat het te hoog was, bijgesteld naar 57,40 euro. Breda begroot zelf ongeveer 100.000 boetes per jaar op te leggen, dus dan gaat het om 5,7 miljoen euro die onterecht bij de burgers en bezoekers van Breda terecht zijn gekomen."

Afgezien van de hoogte van het totale bedrag maakt de uitspraak van de rechter in ieder geval duidelijk dat er een grove fout is gemaakt. "Ik vrees dat er een ambtenaar is geweest die per ongeluk een foutieve berekening heeft gemaakt en die zonder goede controle aan het stadsbestuur heeft doorgegeven. Ze hebben dat nog proberen te corrigeren, maar daar moet de verordening voor worden aangepast. De rechter heeft nu bepaald dat zowel het oorspronkelijke bedrag als het bedrag na de verlaging niet in rekening had mogen worden gebracht."