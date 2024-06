Gagik (15) rapt over Oranje op EK: 'Tijdens de wedstrijd geschreven'

Het Europees Kampioenschap voetbal is losgebarsten en de oranjekoorts borrelt langzaam omhoog bij de supporters. Dat wordt onder meer duidelijk op sociale media waar alle nieuwtjes over de Oranjespelers veel belangstelling trekken. De 15-jarige Gagik uit Werkendam is dat niet ontgaan en springt daar op in. Op een wel heel bijzondere manier weet hij het publiek aan zich te binden:. Gagik maakt van ieder duel dat het Nederlands elftal speelt een bondige samenvatting, verpakt in een rap.

Een wedstrijd van 95 minuten in 40 seconden stoppen lijkt misschien lastig maar Gagik draait zijn hand er niet voor om. Hij schrijft zijn eigen nummers en rapt ze vervolgens ook. Dat deed hij al voor het EK begon, maar geeft daar nu een extra creatieve en sportieve draai aan.

Niet moeilijk

Ongeveer twee uur na de wedstrijd tussen Nederland en Polen stond de rap van Gagik, artiestennaam Gago, online op TikTok. Hij rapt over de achterstand op Polen, de acties van Gakpo en Weghorst en uiteindelijk de zege van Oranje. Moeilijk? Dat niet, zegt hij zelf: "Tijdens de wedstrijd ben ik al aan het pennen om die rap in elkaar te zetten."

Na het laatste fluitsignaal is er geen tijd te verliezen, zegt Gagik zelf. "Dan ga ik direct de studio in. Ik had 'm zo in elkaar gezet en online gezet." De video's waarin de 15-jarige zijn rapkunsten laat horen, worden goed bekeken. Duizenden mensen hebben zijn video's inmiddels voorbij zien komen.

Elke wedstrijd

Ook voordat Gagik zich waagde aan de wedstrijden van Oranje, kon hij al rekenen op liefhebbers van zijn raps. Toch zijn met name nu de reacties erg positief: "Het valt echt in de smaak. Er komen veel reacties binnen en het wordt meerdere keren herplaatst via andere accounts."

Mede door die positieve reacties wil Gegik graag doorgaan met rappen over het EK. "Het is het plan om elke wedstrijd samen te vatten." Hoeveel raps er uiteindelijk online komen te staan, hangt af van de vraag hoever Oranje in het toernooi komt. De kunsten van rapper Gago zijn in ieder geval vrijdag te horen en te zien, kort na afloop van de wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk.