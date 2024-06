Zijkant busje helemaal opengereten na botsing, bestuurder gewond

Een bestuurder is dinsdagochtend gewond geraakt bij een botsing met een bakwagen. Dat gebeurde op de Margrietweg in Helvoirt. Door de klap werd het busje vanaf de voorkant opengereten. Een traumahelikopter is geland.

Het ongeluk gebeurde iets na zeven uur. De bakwagen en het busje reden in tegenovergestelde richting over de Margrietweg, toen ze in een bocht tegen elkaar botsten. Het busje kwam met de voorkant tegen de laadbak van het andere voertuig terecht. Daardoor werd het busje vanaf de voorkant opengereten.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeluk. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.