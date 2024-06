Man (47) overleden nadat hij werd aangereden op kruispunt

Een 47-jarige man uit Eindhoven is dinsdag overleden aan de gevolgen van een ongeluk een dag eerder. De man stak maandag een kruispunt over aan de Piuslaan in zijn woonplaats toen hij werd aangereden.

Het ongeluk gebeurde maandag op de kruising van de Piuslaan met de Heezerweg. De man stak te voet de weg over toen hij werd geraakt door een auto. Een traumahelikopter landde midden op de kruising. De man is onder begeleiding van een trauma-arts met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij een dag later aan zijn verwondingen overleden.