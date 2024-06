Bart waagt grote gok met tattoo: 'Nederland wint het EK'

Met nog maar één gewonnen wedstrijd, tegen Polen, is het een risico te zeggen dat Oranje het EK wint. Toch heeft de 23-jarige Bart Blom uit Oudenbosch er zoveel vertrouwen in dat hij wel een gokje aandurfde. Hij liet gratis een tattoo zetten van de Nederlandse vlag en de kampioensbeker. Als Oranje kampioen wordt, krijgt hij tienduizend euro netto. "Als je een gok neemt, moet je de gevolgen accepteren."

Maar wat als Oranje geen kampioen wordt? Ook dan maakt Bart zich niet druk. "Dan heb ik een goed verhaal om te vertellen. Ik laat hem gewoon staan. Als je een gok neemt, moet je de gevolgen accepteren. En als Oranje wel wint, ga ik van het geld op vakantie."

De tattoo-artiest was volgens Bart blij met zijn nuchtere instelling. "Hij had door dat ik er zeker wel over na had gedacht, maar hij vond me heel chill. Ik denk dat menig ander persoon die was gekozen het toch niet had gedaan." Of zijn optimisme Bart gaat helpen, gaan we de komende weken zien.