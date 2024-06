Mbappé kan dit Brabantse bedrijf bellen voor zijn gebroken neus

Fransman Kylian Mbappé brak maandagavond zijn neus in de wedstrijd tegen Oostenrijk. De sterspeler, die nu waarschijnlijk de wedstrijd van komende vrijdag tegen Nederland moet missen, zal de rest van het toernooi in actie moeten komen met een masker. Daar weten ze bij het bedrijf Rost in Waalwijk alles van, want zij hielpen al meerdere topsporters met zo’n masker.

Het ziet eruit als het personage Zorro, maar zo’n masker moet Kylian Mbappé wel gaan helpen om dit EK nog in actie te komen. Bij Rost in Waalwijk maken ze dit soort maskers om nog te kunnen spelen met een gebroken neus. Zij beamen dat de Franse superster nog gewoon in actie kan komen. “Dit betekent nog niet het einde van het EK”, vertelt Ron Schouten van het Waalwijkse bedrijf. “Mbappé kan nog met een masker spelen. Zo helpen wij wel vaker sporters.” In het verleden hielp Schouten onder andere Wout Weghorst, de spits maakte afgelopen zondag de winnende treffer voor Nederland tegen Schotland, Jasper Cillessen en hockeyster Frederique Matla. Matla brak vorig jaar haar neus in aanloop naar het EK maar kreeg van Schouten een afgemeten masker. Ze gaf toen aan maar één training te hebben gemist en daarna met masker op gewoon het toernooi heeft kunnen spelen. “Je moet accepteren dat het masker op je hoofd zit.”

Schouten legt uit dat elk masker precies op maat gemaakt. “Er wordt een gipsmodel gemaakt van je hoofd. Elke oneffenheid komt daarin terug. Dan persen we het gipsmodel in carbon. Het masker past dan alleen bij de desbetreffende sporter. Je voelt amper dat je zo’n masker op hebt want het weegt maar 17 gram.” Schouten is door Mbappé nog niet gebeld. “Ook niet door de Franse voetbalbond, dus ik denk dat ze al een ander plan hebben. Meestal worden we binnen een paar uur gebeld.” Met wat voor masker de Fransman wel aan gaat treden is nog niet duidelijk. Wel lijkt het erop dat de Fransen ervoor kiezen om Mbappé nog even rust te gunnen. De Franse krant L’équipe meldde dinsdagavond dat de aanvaller niet meedoet tegen Nederland.