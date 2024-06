Man steekt auto in brand en wordt opgepakt in schuurtje in de omgeving

Een geparkeerde auto aan de Seriwangstraat in Vught is dinsdag kort na middernacht in vlammen op gegaan. De auto moet als verloren worden beschouwd. De politie hield in de omgeving van de brand een verdachte aan die zich in een schuurtje had verstopt.

Toen de brandweer bij de autobrand aankwam, stond de voorkant van de wagen in brand. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle. Buurtbewoners tipten de politie dat de brand zou zijn aangestoken. Op camerabeelden uit de buurt was te zien wie de auto had aangestoken. De verdachte was niet alleen een bekende uit de buurt, maar ook een bekende van de politie. Nadat de brand geblust was, gingen agenten naar een huis in de omgeving waar de verdachte samen met een vrouw zou wonen. Bij het huis werd aangebeld, maar ondanks enkele pogingen werd niet opengedaan. Agenten hebben vervolgens een raam ingeslagen om binnen te komen. In een schuur achter het huis werd de verdachte aangehouden. De man zit in een cellencomplex. De politie doet verder onderzoek. Het voorval trok veel bekijks in de buurt.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

