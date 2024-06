Deze Brabanders gaan het Europees Parlement in

Tom Berendsen uit Breda en Mohammed Chahim uit Helmond maken de komende vijf jaar deel uit van de Nederlandse delegatie in het Europees Parlement in Brussel. CDA'er Berendsen kreeg bij de Europese verkiezingen 366.454 stemmen. Chahim (GroenLinks) was goed voor 65.274 stemmen. Dat heeft de Kiesraad woensdag bekendgemaakt.

Nederland heeft 31 zetels in het Europese Parlement. Bijna de helft van deze Europarlementariërs komt uit Zuid-Holland. Brabant heeft slechts twee zetels in de wacht gesleept en is vertegenwoordigd met Berendsen en Chahim. Of de gekozen Europarlementariërs hun plek innemen in het parlement is nog niet bekend. Dat kunnen ze de komende tijd beslissen.

Ongeldige stemmen

Tijdens de Europese verkiezingen werd in vijf gemeenten een proef gehouden met een klein stembiljet. Boekel was daarbij de Brabantse vertegenwoordiger. Ook in Alphen aan den Rijn, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo werd op die manier gestemd.

In de vijf gemeenten waar mensen een kleiner stembiljet konden gebruiken, zijn naar verhouding aanzienlijk meer ongeldige stemmen uitgebracht. In Boekel ging het om 0,6 procent ongeldige stemmen. Borne was de gemeente met het hoogste percentage ongeldige stemmen.

Het kleine stembiljet was 40 bij 30 centimeter. Kiezers moesten op de bovenste helft een vakje rood inkleuren bij de partij van hun voorkeur en onderin een tweede vakje bij het nummer van hun kandidaat.

Hoeveel Europarlementariërs telt jouw provincie: