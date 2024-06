Reptielenbeurs van De Oliemeulen mag van gemeente niet doorgaan

Na ruim dertig jaar valt het doek voor de Tilburgse Terrariumdagen. Dierenpark De Oliemeulen stopt per direct met het organiseren van de reptielenbeurs door een nieuwe golf van kritiek vanuit de Partij voor de Dieren. De partij vindt dat het dierenwelzijn en de educatieve functie van het dierenpark niet rijmt met een beurs waar dieren 'in kleine bakjes zitten'.

Lars Vermeeren is dierenverzorger bij de Oliemeulen en verantwoordelijk voor het contact met de media en de organisatie van de reptielenbeurs. Het dierenpark had voorgaande jaren geen vergunning en ook dit jaar werd gedacht dat het met een melding kon worden afgedaan. Dat bleek toen toch niet zo te zijn. “We hebben het evenement aangemeld en dat is goedgekeurd, maar gisteren werd ik gebeld door de gemeente Tilburg en werd gezegd dat er toch een vergunning nodig was.”

Voor een evenement met dieren is altijd een evenementenvergunning nodig. De Partij voor de Dieren kaartte bij de gemeente aan dat dit voor de Tilburgse Terrariumdagen niet zo was.

Partij voor de Dieren boos

"We hebben geen dieren meer op de Tilburgse Kermis en ook geen levende kerststal", stelt Pam Wijnans van de Partij voor de Dieren. "Dan frustreert het ons dat zo’n evenement als de Terrariumdagen wel gefaciliteerd wordt door de gemeente, terwijl daar heel veel dieren verkocht worden."

Die nieuwe kritiek werd de Oliemeulen te veel. "Het is heel drastisch, maar op dit moment wordt ons imago beschadigd. Wij staan juist voor dierenwelzijn en educatie. Dat vinden we belangrijk. Daarom hebben we besloten om definitief met het evenement te stoppen," zegt Vermeeren.

Controle

Het dierenwelzijn stond altijd voorop, vertelt hij. "We namen bijvoorbeeld een dierenarts in dienst en die liep dan rond over de beursvloer. Die controleerde de dieren dan voordat ze verkocht werden. Ook moesten de standhouders goede voorlichting geven over de dieren die te koop waren."

Ook werden de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitgenodigd. Zij kwamen educatie geven over het houden van de reptielen. Daarnaast controleerden deze partijen of alles volgens de regels verliep.

Kaartverkoop

De kaartverkoop ligt inmiddels stil. "Er waren vooraf nog niet veel kaarten verkocht. Dat gebeurde meestal op de dagen zelf. De mensen krijgen uiteraard het geld voor het kaartje terug. Het aantal bezoekers van de beurs is niet goed in te schatten. Mensen konden met het entreekaartje van de Oliemeulen ook op de beurs terecht", legt Vermeeren uit. "Ook de standhouders krijgen het geld voor de gehuurde kraam terug."

De Tilburgse Terrariumdagen waren gepland voor 24 en 25 augustus.