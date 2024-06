Meisje (3) zwaargewond bij aanrijding met taxibusje

Een driejarig meisje is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een taxibusje in de Veestraat in Breda. Dat gebeurde in de buurt van een grote speeltuin. Even verderop is een traumahelikopter geland voor assistentie.

Het kindje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde onder begeleiding van een trauma-arts en de politie. Agenten hielden het verkeer tegen, zodat de ambulance meteen kon doorrijden. De taxi vervoerde kinderen. Die zijn met een ander busje opgehaald. Op het moment dat het ongeluk gebeurde, waren er veel mensen in de speeltuin. De omgeving is volledig afgezet en de politie hoort meerdere getuigen. IJscowagen

Vlak voor of tijdens de aanrijding zou er een ijscowagen in de wijk hebben gereden. Volgens de politie zou dat een belangrijke getuige kunnen zijn en daarom is de politie op zoek naar de bestuurder van die ijswagen. Meerdere mensen vertellen op locatie tegen een 112-correspondent dat er op de plek vaker ongelukken gebeuren, omdat automobilisten daar vaak te hard rijden. Hoe dit ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.