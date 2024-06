NK Tijdrijden is een cadeautje voor Steenbergen: 'Het is een hele eer'

Van Bauke Mollema tot toekomstig Olympisch wegwielrenner Daan Hoole en van de Brabantse profs Yara Kastelijn en Karlijn Swinkels tot Tour de France Femmes-winnares Demi Vollering. Al deze topwielrenners kwamen woensdag in actie tijdens het NK Tijdrijden in Steenbergen. Voor Stichting Wielercriterium Steenbergen was de komst van het NK de kroon op hun werk van de afgelopen tachtig jaar: "Het is een eer."

Voor de stichting was het NK Tijdrijden een mooi cadeau voor het al tachtig jaar organiseren van wedstrijden. "We hebben vijf jaar geleden het NK voor de jeugd georganiseerd en twee jaar geleden kwam de Vuelta door Steenbergen, maar dit NK met 270 tijdrijders is zeker een eer voor ons. Met dank aan onder andere het bedrijfsleven uit Steenbergen en omgeving, de gemeente en vrijwilligers. Daaruit blijkt dat hier veel wielergekken zitten", zegt bestuurslid van Stichting Wielercriterium Steenbergen John Rommers. Voor hem is het hoogtepunt niet de aanwezigheid van de profs of de grootste talenten van Nederland. "Het evenement trekken we veel breder. Zo hebben we maandag en dinsdag samen met 'Team Visma | Lease a Bike' clinics gegeven op basisscholen. Op de wedstrijddag zelf zijn er allerlei activiteiten voor bezoekers, zoals een aantal smartfietsen waarmee je je een echte wielrenner waant. Voor mij is het allermooiste de loopfietsenrace voor kinderen van twee, drie en vier jaar. Hopelijk is dit de toekomstige generatie."

"Met vrijwilligers hebben we alles aan elkaar kunnen koppelen."

Het was een karwei van zeker negen maanden. Na de ‘go’ van de Koninklinke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) was het hard werken voor de vrijwilligers van Stichting Wielercriterium Steenbergen. Voorzitter Jac van Leent: "We hebben met mensen van de gemeente om de tafel gezeten en zij waren direct positief. Er lag een hoop werk op allerlei gebieden, van wedstrijdorganisatie, sponsoring tot veiligheid. Met onze vrijwilligers hebben we alles aan elkaar kunnen koppelen." Op woensdagochtend startte de jeugd met hun tijdrit, in de loop van de middag namen de beloften en daarna de elite mannen en vrouwen het over. Daarbij reden ze een parcours van 38 kilometer, waarbij door de beste tijdrijders met wind mee snelheden van zeker 60 kilometer per uur werden gehaald. "We hadden eerst een ander parcours in gedachten, maar daarbij moesten we teveel wegen en bedrijventerreinen afsluiten", zegt voorzitter Van Leent. "Daarna kwam een rit door het poldergebied in beeld, fantastisch voor een tijdrit. Allemaal lange stukken weg, super om keihard te fietsen." Bij het NK in ‘zijn’ Steenbergen was bondscoach Koos Moerenhout uiteraard ook aanwezig. In de bekende Sint-Gummaruskerk hing hij op verzoek tientallen shirts op uit zijn carrière. "Geweldig, wat een mooie loopbaan heeft deze man gehad", zegt toeschouwer Rinus uit Steenbergen. "En wat gaaf dat deze expositie op zo’n prachtige plek wordt getoond. Dat zorgt toch voor wat extra bezoekers in de kerk."