Man (44) verzweeg 3 miljoen euro aan inkomsten voor de Belastingdienst

Een 44-jarige man uit Deurne is woensdag aangehouden omdat hij verdacht wordt van belastingfraude. De man zou ruim drie miljoen euro aan inkomsten uit zijn bedrijven niet op hebben gegeven bij de Belastingdienst. De staat zou daardoor ruim achthonderdduizend euro zijn misgelopen.

De FIOD startte een onderzoek na een signaal van de Belastingdienst. De man was eigenaar van verschillende Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Die bedrijven had hij niet meegenomen in zijn aangiftes voor de inkomstenbelasting.

Aan een van de bedrijven werd een winst uitbetaald van ruim 3,3 miljoen euro. De FIOD vermoedt dat de 44-jarige verdachte dat allemaal in eigen zak heeft gestoken.

De opsporingsdienst heeft in het onderzoek een huis in Deurne doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op administratie en waardevolle spullen van de man.