Kilo XTC en 1000 illegale pakjes sigaretten gevonden in huurauto

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag op de A2 bij de afslag Best twee mannen aangehouden die drugs en illegale sigaretten vervoerden. De mannen, beiden veertig jaar oud, kwamen uit Amsterdam en reden rond in een huurauto.

De mannen hingen een vaag verhaal op over waarom ze in Brabant waren. De agenten vertrouwden het niet en besloten om de auto te controleren. In de auto werd ongeveer een kilo XTC aangetroffen en duizend pakjes illegale sigaretten zonder accijns. De politie in Amsterdam heeft vervolgens de woning van een van de verdachten in die stad doorzocht. Daar zijn ook nog een kilo heroïne en 27 LSD vellen aangetroffen. De verdachten zitten vast voor onderzoek.