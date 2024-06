Broer en zus (20 en 24) opgepakt voor produceren drugs en witwassen

Een broer en zus (20 en 24 jaar) uit Eindhoven zijn woensdag aangehouden voor het produceren van drugs. De politie doorzocht verschillende adressen in die stad en ontdekte daar stapels contant geld, dure auto’s, horloges en nepkleding.

De politie vermoedde op basis van onderzoek dat de 20-jarige man betrokken was bij het produceren van harddrugs. Daarom doorzocht de politie woensdag drie adressen in Eindhoven, waaronder woningen aan de Tarwelaan en de Twijnderstraat en een bedrijfspand in Acht.

In de woningen aan de Tarwelaan en Twijnderstraat vonden de agenten stapels contant geld. De 24-jarige zus van de man – en medebewoonster van de Tarwelaan – is vervolgens aangehouden op verdenking van witwassen.

Nepkleding

In een bedrijfspand in Acht vonden de politieagenten flinke hoeveelheden nepkleding. Die kleding is in beslag genomen en wordt na het onderzoek vernietigd. De politie heeft ook meerdere auto’s en een aantal dure horloges in beslag genomen. Het tweetal zit vast voor verder onderzoek.