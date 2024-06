Jan reist als poolbiljarter de wereld rond dankzij dat ene etentje

Wat als hij 15 jaar geleden op die ene avond niet naar een restaurant was gegaan met zijn ouders? Jan van Lierop (24) uit Deurne zag daar namelijk een pooltafel staan, probeerde het uit en was direct verliefd. Nu in 2024 is hij fulltime met zijn sport bezig en reist hij de wereld rond voor toernooien. Zo deed hij onlangs mee aan het zeer lucratieve WK in Saudi-Arabië. “Het grootste WK ooit, het is zeker niet tegengevallen.”

Van voetbal, golf tot Formule 1, Saudi-Arabië steekt veel geld in topsport. Deze maand kwamen de beste poolbiljarters ter wereld naar het land, onder wie Jan uit Deurne. “Vorig jaar leverde de wereldtitel 60.000 dollar op, dit jaar 250.000 dollar. Het toernooi was geweldig opgezet. Sportief werd het niet wat ik had gehoopt, maar dat heb je soms in de topsport.” Jan maakte van zijn hobby zijn werk. Het klinkt als een droombaan, want regelmatig zit hij in het buitenland voor toernooien. Van Amerika tot Vietnam en van Europese landen tot Saudi-Arabië. “Ik richt me puur op de sport, maar als ik dan toch eerder ben uitgeschakeld, heb ik nog een of twee dagen om de omgeving te bezoeken.” Het lukt Jan om te leven van zijn sport. “Ik krijg hulp van sponsoren en heb via de bond een selectiestatus. Als ik in juli een medaille pak op het EK, dan krijg ik een A-status van NOC*NSF. Dat zou een mooie beloning zijn voor het harde werken.” “Er is ook prijzengeld en het is een goede ontwikkeling dat er voor ons meer te verdienen valt bij grote toernooien. Ik ken jongens die hun maatschappelijke carrière opgeven om prof te worden. Binnen poolbiljart is de concurrentie echter heel groot. Je hebt vrijwel nooit dezelfde namen die de titels pakken. Ik sta 72-ste op de wereldranglijst en het is een doel om te stijgen.”

"Ik heb geen baan of studie, ik wil met sport het beste uit mezelf halen."