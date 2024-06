Giovany (10) overleden, geen geld voor uitvaart: 'Verzekeren kon niet'

De voorbije twee weken zijn de zwaarste die Marian Hageman en Dennis Hatzmann uit Den Bosch ooit hadden meegemaakt. Het leven van hun zoon Giovany stopte na tien jaar. "Hij is thuis, maar de leegte is nu al voelbaar", zegt vader Dennis. De ouders willen 'hun bikkel' een mooi afscheid geven. Maar er is één probleem: geld voor een uitvaart is er niet.

Het stoppen van de beademing was uiteindelijk de enige oplossing. "Samen hebben we verteld dat hij een sterretje zou worden. Hij wilde naar huis en gecremeerd worden. Hij begreep het allemaal goed."

Het ademhalen ging Giovany (10) de laatste tijd steeds moeilijker af. "Hij kreeg door vergroeiingen steeds meer moeite met ademhalen. Daarom werd hij opgenomen in het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. Het ging achteruit. Hij snakte soms naar adem."

Giovany heeft net als zijn tweelingbroer Lorenzo het syndroom van Lesch-Nijhan. Deze ziekte vraagt 24/7 om aandacht en zorg voor de tweelingbroers. Het syndroom is een zeldzame stofwisselingsziekte die hoofdzakelijk bij jongens voorkomt. De meeste kinderen met het syndroom kunnen niet lopen en zitten in een rolstoel. Het communiceren gaat met woordjes en korte zinnen. Soms zelfs alleen met het knipperen van hun ogen. "Een keer knipperen is 'ja', twee keer is 'nee'", verduidelijkt Dennis.

Giovany en Lorenzo waren onafscheidelijk. Ze zaten op dezelfde school: Mytylschool De Gabriël. "Giovany trok iets meer naar mij. Alleen als hij ziek was, wilde hij naar Marian. Lorenzo keek het liefst YouTube-filmpjes. Giovany was liefhebber van voetbal op tv."

Marian en Dennis maken nu een moeilijke periode door. "Gelukkig is 'Gio' nu thuis. Hij ligt op zijn eigen kamer. Elk moment van de dag kunnen we ernaartoe. We hebben veel verdriet. Nu zijn we nog veel aan het regelen. Het is stil in huis, de leegte is voelbaar."

Naast de dagelijkse zorg voor hun kinderen had Dennis ook cateringbedrijf. "Dat is door de situatie thuis stilgevallen. Ik heb nauwelijks inkomsten gehad. Ik kon me niet verzekeren, daar was niet tegenop te werken. Ik wilde alleen nog bij mijn gezin zijn. De rest was bijzaak."