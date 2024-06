Twee scholen dicht na bedreiging, vader van ex-leerling opgepakt

Twee scholen in Helmond zijn donderdagochtend korte tijd gesloten geweest nadat een vader van een ex-leerling 'fysiek verhaal wilde halen', meldt de politie. Het gaat om het Vakcollege aan de Keizerin Marialaan in Helmond en openbare basisschool 't Hout aan de Mahoniehoutstraat. Een 39-jarige man uit Bakel is aangehouden.

Dit artikel kun je ook bekijken in onderstaande video waarin de presentator met behulp van AI is gegenereerd:

Hij is 'snel na de dreigementen' in Helmond aangehouden en heeft 'algemene bedreigingen' geuit aan de middelbare school, zo meldt de politie. Daarom werd er veel politie ingezet rondom de school. Er vloog ook even een politiehelikopter boven de Keizerin Marialaan. De middelbare school was niet bereikbaar voor commentaar.

Omroep Brabant experimenteert met het laten presenteren van artikelen met behulp van AI. Hierdoor kunnen we met weinig moeite mensen bereiken die bijvoorbeeld moeite hebben met lezen of liever video’s kijken. De inhoud is gemaakt door journalisten en is geen vervanging voor echte presentatoren. Reageren? Mail ons: [email protected].

De precieze aanleiding van de bedreigingen is nog niet bekend. Ze waren niet specifiek bedoeld voor leerlingen of docenten, meldt de politie, die een onderzoek is gestart. Volgens de politie heeft de vader eerst de basisschool gebeld, waarna hij 'op de een of andere manier' werd doorgeschakeld naar de middelbare school.

Basisschool

Directeur Maarten Jacobs van basisschool 't Hout zei eerder al dat de twee situaties op de scholen verband met elkaar hielden. "Vanwege een dreigend telefoontje hebben we de politie gebeld. Agenten zijn op school geweest. Dat is protocol bij ons. Vervolgens heeft de politie opgeschaald, dus ook wij werden wat verrast. Uiteindelijk was er geen sprake van een dreigende situatie hier op school. En is de politie weer vertrokken."