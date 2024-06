Vader opgepakt nadat hij 'fysiek verhaal wilde halen' op school

Een middelbare school aan de Keizerin Marialaan in Helmond is donderdagochtend kort gesloten geweest omdat een vader van een ex-leerling 'fysiek verhaal wilde halen' bij de school. Dat meldt de politie. De man is opgepakt.

Het gaat om een 39-jarige man uit Bakel. Hij is in Helmond aangehouden en wordt verdacht van bedreiging. De vader heeft 'algemene bedreigingen' geuit, zo meldt de politie. De precieze aanleiding van de bedreigingen is nog niet bekend. Ze waren niet specifiek bedoeld voor leerlingen of docenten, meldt de politie, die een onderzoek is gestart.