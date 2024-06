Meer dan honderd appende automobilisten op de bon geslingerd

112 automobilisten zijn vorige week op de bon geslingerd, omdat ze achter het stuur met hun telefoon bezig waren. De verkeerspolitie Oost- Brabant controleerde weggebruikers op snelwegen vanuit een touringcar, zo werd deze donderdag bekendgemaakt.

De bekeuringen voor het in je hand hebben van je mobiel tijdens het rijden is 420 euro. Alleen de 112 bestuurders die vorige week donderdag werden gesnapt, leveren de staatskas al iets meer dan 47.000 euro op. Naast de 112 appende automobilisten, werden er nog 53 anderen bekeurd voor andere overtredingen.

In de touringcar zitten agenten die voorbijrijdende auto’s en vrachtwagens controleren, met daaromheen een team van andere voertuigen in onopvallende auto's en op motoren. Als de agenten in de touringcar een automobilist spotten die de fout ingaat, geven ze dat door aan de collega's buiten de bus.

In deze video zie je hoe de politie te werk gaat: