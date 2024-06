Vreemde geur in garagebox, hulpdiensten massaal uitgerukt

Bij een verhuurbedrijf van garageboxen aan de Ringbaan-Oost in Tilburg is donderdagavond een vreemde lucht geroken. Een medewerker van het verhuurbedrijf rook rond tien over zes een rare geur bij een van de verhuurde ruimtes. De hulpdiensten zijn massaal ingezet en de omgeving is afgezet.

Volgens de politie komt de geur van honderden vaten, maar wat er in de box staat is nog onbekend. Metingen van de brandweer wijzen niet onmiddellijk op explosieven of gevaarlijke stoffen. "Wij zijn in afwachting van de eigenaar", zegt een woordvoerder van de politie.



Medewerkers van het bedrijf voelden zich kort nadat ze de geur hadden geroken misselijk of hadden last van hoofdpijn. Ook enkele omstanders hadden deze klachten. Zij worden door het personeel van een ambulance onderzocht. Daarnaast zijn ook de politie, brandweer en de officier van dienst gevaarlijke stoffen ter plekke.