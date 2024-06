Met een klapstoeltje, drankje en wat hapjes zitten ze er in Den Bosch helemaal klaar voor. Het gratis festival De Opera op de Parade is donderdagavond gestart. Sommigen komen voor de mooie muziek, anderen vooral voor de borrel. Maar druk is het in ieder geval. "Zoete wijn en sterke drank: we hebben het allemaal mee."