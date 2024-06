Schrijver van Frans Bauer-boek Louis Bovée (73) overleden

Schrijver Louis Bovée uit Stampersgat is donderdagochtend overleden op 73-jarige leeftijd. Dat melden familie en vrienden van hem op social media. Bovée schreef onder meer een boek over het leven van Frans Bauer.

"Eindelijk de rust waar je zo naar verlangde. Geen pijn meer", schrijft een van zijn familieleden op Facebook. Ook voormalig wielrenner Rini Wagtmans betreurt het overlijden van Bovée. "Dankjewel voor de meer dan vijftig jaar vriendschap die we samen hebben gehad. Vorige week hebben we gelukkig nog goed afscheid kunnen nemen."

Bovée was sportjournalist en schrijver. Hij heeft verschillende boeken geschreven. In 2007 kwam zijn boek over Frans Bauer uit, waarin hij schrijft over het leven van de zanger.

Later schreef hij vooral boeken over sport. Zo kwam in 2020 een biografie uit over voetbalcoach Ernie Brandts. Hij voerde hiervoor zo'n drie jaar lang gesprekken met de ex-international. "We doen het rustig aan, want we hebben alle tijd. Maar ik neem geen blad voor de mond", zei Bovée hierover eerder tegen Omroep Brabant.

Bovée schreef verder vooral over wielrennen. Hij was actief voor de Wieler Revue en schreef meerdere boeken over de sport. In 2013 verscheen 'In het Geel', een boek over zeventien Nederlandse wielrenners die ooit de gele trui droegen in de Tour de France.