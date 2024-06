Vernielingen en brand in nieuwbouwhuizen, tweede nacht op rij raak

Bij een aantal nieuwbouwhuizen aan de Bredaseweg in Oosterhout zijn donderdagnacht vernielingen gepleegd en een huis is in brand gestoken. De huizen waren nog niet opgeleverd.

Het is de tweede nacht op rij dat hier vernielingen zijn gepleegd en dat er brand is gesticht. Ditmaal waren er flinke vlammen, laat een 112-correspondent weten. Het onderste huis zou door de brand totaal verwoest zijn.

De brandweer bluste het vuur (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Overslaan voorkomen

De brandweer was snel met meerdere voertuigen aanwezig om het vuur te blussen en om te voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar andere woningen. Dit laatste is gelukt, na een klein kwartier was de brand onder controle. De politie doet onderzoek.

De brand veroorzaakte veel schade (foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).