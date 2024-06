Ernstig ongeluk op de parallelweg naast A2, scooterrijdster (33) overleden

De 33-jarige scooterrijdster die donderdagavond ernstig gewond raakte door een botsing met een auto op de parallelweg naast de A2 tussen Vught en Boxtel, is overleden. Dat maakte de politie vrijdagochtend bekend. De auto werd bestuurd door een 19-jarige man uit Vught. De botsing gebeurde vlakbij de straat Hal.

Na het ongeluk werd de weg volledig afgesloten. Naast diverse politie-eenheden kwamen ook meerdere ambulances en een traumahelikopter naar de parallelweg. Naar verluidt zouden er twee mensen in de auto hebben gezeten. De politie laat vrijdagochtend weten dat de bestuurder is aangehouden. Dat is standaardprocedure bij zo'n ernstig ongeval 'waarbij de toedracht nog niet duidelijk is'. Hij was niet onder invloed.