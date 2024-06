Zorgorganisatie Amare failliet, hulp aan 800 cliënten gaat voorlopig door

Zorgorganisatie Amare uit Drunen is failliet. Het bedrijf zat in de financiële problemen vroeg een paar weken geleden zelf het faillissement aan, nadat de schulden te hoog waren opgelopen. Woensdag heeft de rechter het zorgbedrijf officieel failliet verklaard.

Amare biedt zorg aan zo’n 800 cliënten die hulp nodig hebben vanwege ziekte, ouderdom of een beperking. Via de afdeling Zorg & Zo krijgen mensen hulp in de huishouding. Een andere tak, Amare Zorgcoaching, levert zorg als dagbesteding, begeleid wonen, jeugdzorg, en gezinsbegeleiding. De cliënten komen vooral uit de gemeente Heusden.

Zij blijven vooralsnog gewoon zorg krijgen, belooft Amare. Het UWV neemt de salariskosten over van de medewerkers. Dat zijn er ruim 85. De curator bekijkt of het bedrijf kan worden overgenomen. En hoe de zorg en ondersteuning op korte en lange termijn door kan gaan.

De gemeente Heusden is blij dat het bedrijf zich daar hard voor maakt. “Het is ontzettend fijn om te merken dat de loyale medewerkers van Amare doorwerken en kwaliteit blijven bieden voor onze inwoners. Voor ons als gemeente is het allerbelangrijkste dat de zorg één op één doorgaat. Daarom zijn we in nauw overleg met Amare, het zorgkantoor en de regio Hart van Brabant”, reageert wethouder Peter van Steen.