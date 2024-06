Geen hulp meer bij huisartsenpraktijken, Co-Med sluit de deuren

De praktijken van de commerciële huisartsenketen Co-Med zijn "tot nader order" gesloten. Mensen die vrijdag naar vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Breda, Enschede en Helmond bellen, krijgen allemaal diezelfde automatische boodschap te horen.

Bellers worden doorverwezen naar de site van zorgverzekeraar CZ. Die heeft, samen met de andere grote verzekeraars, de overeenkomsten met Co-Med opgeschort. De verzekeraars zoeken alternatieven voor de patiënten die bij de keten zijn ingeschreven.

Co-Med kocht in het hele land praktijken op, vooral van huisartsen die met pensioen wilden en geen opvolger hadden. Volgens critici probeerde het bedrijf daarna alleen maar zo veel mogelijk geld te verdienen. Co-Med liet waarnemers werken op plekken van vaste huisartsen en sommige patiënten konden alleen nog maar voor spoedzorg terecht. De inspectie concludeerde dat de praktijken niet goed bereikbaar zijn en er te weinige kundige medewerkers beschikbaar zijn.

De zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis schortten donderdag de overeenkomst met huisartsenketen Co-Med al op. Ze gingen op zoek naar een andere huisarts voor de patiënten die bij Co-Med staan ingeschreven.

In Nederland heeft de huisartsenketen Co-Med in totaal dertien praktijken, met bij elkaar zo'n 50.000 patiënten. In Brabant zijn er vestigingen in Breda, Tilburg, Bergen op Zoom, Helmond en Eindhoven. Hoeveel Brabantse patiënten zijn aangesloten bij Co-Med is onbekend.

