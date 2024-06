Vluchtelingenopvang viert EK-feestje en kleurt blauw-geel en oranje

Blauw-gele vlaggetjes en oranje ballonnen hangen door elkaar aan de muren van de vluchtelingenopvang in Den Bosch. De bewoners staren gespannen naar een grote tv waarop de wedstrijd Oekraïne tegen Slowakije te zien is. Want ondanks de oorlog doet Oekraïne mee aan het EK voetbal. En dus kijken de voetbalfans hier samen naar de wedstrijd. "Ik juich voor allebei, voor Oekraïne en voor Holland."

De entreehal van de opvang is omgebouwd tot EK-zone. Met een tv, vlaggetjes en bitterballen. Zodra de wedstrijd begint, stromen de Oekraïense bewoners binnen. En ze zijn zichtbaar fanatiek. Ze veren op als Oekraïne een kans krijgt en de spanning is van hun gezichten te lezen als Slowakije bij het Oekraïense doel in de buurt komt. Sergii Stoianov woont nu twee jaar in de opvang aan de Hervensebaan. "Als er geen oorlog zou zijn, dan zouden we in Oekraïne nu ook voetbal kijken. Met een grote groep vrienden thuis of in een café met bier. Wat dat betreft hebben wij dezelfde voetbaltradities als jullie hier." Medebewoner Vasiliy Liaver sluit zich daarbij aan. Daarom is blij dat ze de wedstrijd met z'n allen kunnen kijken in de opvang. "Dat is heel fijn. De stemming is goed en Oekraïne speelt ook goed."

In de opvang in Den Bosch wonen op dit moment 426 Oekraïense vluchtelingen. Tasha Demandt begeleidt de bewoners. Ze legt uit: "We proberen op deze manier wat leuks voor de bewoners te doen. Samen voetbal kijken met chips, bitterballen en frisdrank. Het is een mooi moment om even samen te zijn." Een opvallende verschijning tussen de Oekraïense supporters is de 11-jarige Ramiz. Hij is gekleed in een oranje voetbaltenue. "Ben ik speciaal voor het EK gaan kopen in de winkel", vertelt hij trots. Ook Ramiz vindt het leuk de wedstrijd samen te kijken. "Dat is gezelliger dan alleen. Ik ben een echte voetbalfan, dus ik probeer alle wedstrijden te kijken." Over de vraag of hij voor Nederland of voor Oekraïne is, hoeft hij niet lang na te denken. "Ik juich voor allebei, voor Oekraïne en voor Holland." Naast hem zit de 15-jarige Misha. Hij is een wat minder fanatieke supporter, maar de wedstrijden van het Oekraïense en het Nederlands elftal wil hij wel zien. En hij is optimistisch. "Ik denk dat Oekraïne Europees kampioen wordt," zegt hij vol vertrouwen.

Sergii en Vasiliy weten nog niet zo zeker of Oekraïne er met de titel vandoor gaat. Al wakkert de 2-1 overwinning op Slowakije het vuurtje wel aan. Het zou volgens hen een geweldige steun voor alle Oekraïners zijn. "We moeten winnen. Dat is zo belangrijk. Het geeft de mensen weer wat hoop in een moeilijke tijd." De mannen zijn van plan om vrijdagavond ook de wedstrijd Nederland-Frankrijk te kijken. "En dan zijn we natuurlijk voor Nederland," besluiten ze met een lach.