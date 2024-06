Willy en René blij met 0-0 tegen Fransen: 'Maar was niet om aan te zien'

Gelijkspelen tegen topfavoriet Frankrijk is niet slecht maar een dag later overheerst er toch wat chagrijn bij PSV-en Oranje-iconen Willy en René van de Kerkhof. En dat had niet eens met de afgekeurde goal te maken maar wel met het vertoonde spel. "Het was echt niet om aan te zien", vond Willy. "Blijkbaar konden we niet beter." Volgens René ging Oranje niet tot het gaatje voor drie punten. "Koeman had nog wel kunnen wisselen om voor de winst te gaan maar het werd een soort salonremise."

In het Omroep Brabant radioprogramma Weekend! van Omroep Brabant blijken de broers een totaal verschillende mening te hebben over het meest omstreden moment van de avond: de afgekeurde goal van Xavi Simons. "Volkomen terecht afgekeurd", zegt René stellig. Als het aan onze kant was gebeurd dan hadden we ook gereclameerd. Geen discussie." Maar die discussie is er wel want Willy ziet het anders. "Ze hadden er niet voor niks vijf minuten voor nodig, omdat ze het zelf ook niet wisten. Dan moet je gewoon een goal geven."

"Onmisbaar voor Oranje."

Ondanks dat beide broers het maar een een hele matige wedstrijd vonden, konden ze wel één uitblinker aan Nederlandse zijde aanwijzen: PSV'er Jerdy Schouten. "Ik heb pas al een keer gezegd dat Schouten honderd miljoen zou moeten opbrengen", zegt Willy vol bewondering over de middenvelder die tegen Frankrijk pas zijn zevende interland speelde. "Hij speelde heel goed, net als hij bij PSV altijd doet. Hij is gewoon onmisbaar." Ondanks het gemopper over het matige optreden van Oranje is er ook wel weer tevredenheid bij de gebroeders Van de Kerkhof. "Met dat puntje zit je bijna wel zeker in de volgende ronde en dat is natuurlijk wel goed." Willy beaamt dat. "Natuurlijk speel je niet tegen de eerste de beste en dan kun je met 0-0 uiteindelijk wel tevreden zijn. Verder moeten we die wedstrijd maar gauw vergeten en op naar de wedstrijd tegen Oostenrijk." Het gesprek met de gebroeders is terug te luisteren in een extra editie van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant.