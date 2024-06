Vrouw racet met 188 kilometer per uur over 80-weg en is rijbewijs kwijt

Een 38-jarige automobiliste moest zaterdagnacht haar rijbewijs inleveren nadat zij zich niets aantrok van de maximumsnelheid op de N279 bij Berlicum. Agenten zagen haar daar met een snelheid van liefst 188 kilometer per uur over de weg razen en lieten haar stoppen. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

Een andere automobilist, een 22-jarige man, joeg met een snelheid van 179 kilometer per uur over de A2 bij Den Bosch. Daar is 100 kilometer per uur de maximumsnelheid. Cursus

Hij kreeg net zoals de vrouw een proces-verbaal, moest zijn rijbewijs inleveren en moet op eigen kosten een cursus bij het CBR volgen.